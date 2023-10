Dietro la ThuLa il deserto: Inter unica big senza gol dagli attaccanti in panchina

In attesa di Arnautovic e Sanchez

"Non si fa peccato a pensare che né Arnautovic, tanto meno Sanchez, fossero prime scelte per il club e neanche le seconde, visto che se Scamacca non avesse preferito l'Atalanta all'Inter, oggi sarebbe in rosa al posto di Arnautovic. Però, sia l'austriaco sia il Niño Maravilla, sono stati voluti dall'allenatore e dai dirigenti per le caratteristiche che potevano aggiungere alla rosa (Arnautovic perché bravo a giocare di sponda e a far salire la squadra, mentre il cileno era apprezzato per la sua capacità di entrare subito in partita). Il problema è che tra le caratteristiche richieste a un attaccante ci sarebbe pure quella di fare gol. E solo i riservisti dell'Inter non ci sono riusciti ancora".