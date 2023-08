UFFICIALE – Audero è un nuovo giocatore dell’Inter: arriva in prestito con diritto di riscatto

A 11 anni viene notato dagli osservatori della Juventus: Emil entra nel settore giovanile bianconero, passando per tutte le categorie fino ad arrivare nella Prima Squadra. Audero cresce e impara: il 27 maggio 2017 fa il suo esordio in Serie A contro il Bologna.

La stagione 2017/18 segna un altro passo nella sua carriera: passa al Venezia, in Serie B, dove si mette in evidenza come uno dei migliori portieri della serie cadetta. Un'annata entusiasmante, nella quale Emil ottiene la fiducia di mister Filippo Inzaghi e arriva fino al secondo turno dei playoff.

A 21 anni Audero è ormai pronto per la Serie A: Emil passa alla Sampdoria nel 2018, squadra della quale diventerà una colonna in breve tempo. Nelle sue prime 9 giornate di campionato con i blucerchiati subisce solo 4 reti, stabilendo un piccolo record per la Sampdoria.

Nelle sue prime tre stagioni sotto la Lanterna salta solo 5 partite di campionato: nel 2021/22 entra definitivamente nella storia blucerchiata parando un rigore a Criscito al 96' di un derby vinto 1-0 dalla Samp, che di fatto regala la salvezza alla squadra doriana.

Serenità, forza mentale e consapevolezza nei propri mezzi: queste sono le qualità fondamentali per un portiere secondo Audero. Qualità che raccontano lo stile di gioco di Emil, pronto ad affrontare questa nuova avventura con la maglia dell'Inter.

