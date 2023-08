Audero saluta la Samp: “Che sia addio o arrivederci, nessuno cancellerà ciò che ho vissuto”

"Siamo passati INSIEME da momenti di delusione massima a momenti di gioia infinita. Dalle lacrime per la sofferenza a quelle di felicità. Quello che si è creato in questi anni è un qualcosa che mi porterò per sempre dentro, emozioni forti che arricchiscono il mio bagaglio personale di vita. Mi avete dato tanto e ho sempre cercato di ricambiare il vostro appoggio e il vostro affetto con azioni concrete, sperando di avervi resi felici esattamente come voi avete reso felice me. Il mio augurio è quello di veder tornare la Sampdoria nella categoria che gli spetta, per poter gioire di nuovo tutti insieme. Spero di tornare un giorno in questo stadio che per cinque lunghi anni è stata la mia casa, così come voi siete stati la mia famiglia perché “Finché i tifosi della Sampdoria canteranno non ci saranno problemi per il futuro”. Ancora una volta, GRAZIE".