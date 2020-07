La Vanguardia – Barcellona, crisi senza fine: -300 mln di ricavi. Lautaro, ora l’ordine è di…

La crisi del Barcellona, causa emergenza coronavirus, non accenna a placarsi. Anzi, le stime sui ricavi del club blaugrana sono drammatiche. Lo riporta il quotidiano spagnolo “La Vanguardia”. Lo stesso Barcellona ha stimato le perdite in 300 milioni di euro, con i ricavi che passerebbero da 1,1 miliardi di euro (le previsioni pre-Covid) a circa 800.

Un calo drastico che avrà ripercussioni anche sul comparto sportivo e sul calciomercato. In primis, sull’affare Lautaro Martinez.

“Il presidente Bartomeu ha subito ordinato di congelare l’affare Lautaro. La trattativa con l’Inter sta andando avanti lentamente ma con un approdo sicuro. Invece, ora l’acquisto dell’argentino non si farà se il comparto tecnico non riuscirà prima a vendere uno o più giocatori per coprire l’operazione”, assicura il quotidiano.

Da qui, si capiscono anche i toni profondamente diversi della stampa di Barcellona, mai così insicura sul buon esito dell’affare Lautaro. La crisi economica ha tolto certezze al Barcellona, che deve prima fare cassa. Molta cassa.