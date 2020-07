Inter-Lautaro, ecco quando partirà la trattativa per il rinnovo. CdS: “Ingaggio da top player”

Nell’Inter torna a brillare la stella di Lautaro Martinez. Dopo il gol contro il Napoli, il ‘Toro‘ ha sfogato tutta la rabbia accumulata nelle ultime settimane per le critiche ricevute con un’esultanza polemica. Il trasferimento al Barcellona si è complicato a causa delle difficoltà economiche del club catalano dopo il Coronavirus ma non il discorso non è chiuso completamente.

Il Corriere dello Sport scrive che Lautaro “ha iniziato a sintonizzarsi sulla prospettiva di restare anche il prossimo anno“. Il calciatore argentino sa di essere apprezzato e stimato e dopo l’ultima partita ufficiale della stagione inizierà a trattare il rinnovo con il club: pronto un ingaggio da top player tra i 5 e i 6 milioni di euro più bonus a stagione.