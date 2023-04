Barella, ecco Liverpool e Psg. No dell’Inter, ma “senza Champions sarà difficile resistere”

Barella è considerato uno dei centrocampisti più forti d'Europa e proprio in Europa cominciano a muoversi le big

Nicolò Barella è sicuramente uno dei punti fermi dell'Inter di Inzaghi. Il centrocampista è in grande forma e ha deciso le due gare di Champions col Benfica segnando sia all'andata che al ritorno. Barella è considerato uno dei centrocampisti più forti d'Europa e proprio in Europa cominciano a muoversi le big per cercare di strapparlo all'Inter.

"Legato al club di viale della Liberazione da un contratto fino al 2026, in teoria, il sardo è un punto fermo della squadra della prossima stagione, colui che rappresenta l'anima italiana della squadra e dunque un elemento difficile da sostituire. Con la qualificazione alla Champions 2023-24 messa in forte dubbio la partenza in caso di grande offerta non può essere esclusa. Barella è da tempo nel mirino del Liverpool di Klopp che da qualche giorno si è ritirato dalla corsa al primo obiettivo delle big di tutta Europa, Jude Bellingham del Borussia Dortmund", rivela Gazzetta.it.

L'Inter, che con il raggiungimento della semifinale di Champions ha sistemato (o quasi) il bilancio 2022-23, potrebbe essere obbligata a vendere il centrocampista (o il difensore Bastoni) se rimarrà fuori dalle prime quattro in Serie A. In questo caso mancherebbero almeno i 60 milioni che la Uefa garantisce attraverso i premi raggiungendo gli ottavi. Ma in realtà il buco sarebbe maggiore perché bisognerebbe continuare a rispettare le regole fissate nel settlement agreement che prevedono la diminuzione del monte stipendi".

"Il Liverpool segue l'evolversi della situazione perché deve quasi completamente rifare un reparto. Il Liverpool non è l'unica squadra che sta seguendo Barella. In Francia sono certi che recentemente anche il Psg abbia monitorato con attenzione le sue prestazioni e che sia pronto a fare un'offerta per averlo.

Il suo grande sponsor è Marco Verratti, da tempo suo compagno in Nazionale. I due giocano insieme nella mediana del c.t. Mancini e si completano alla perfezione come dimostrato a Euro 2021. In passato anche il Bayern era stato accostato a Barella, ma adesso con Tuchel i piani di mercato potrebbero essere cambiati. Resta il fatto che la permanenza di Nicolò a Milano non può essere considerata scontata, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions", precisa il portale del quotidiano.