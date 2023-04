Inter-de Vrij, incontro per il rinnovo: c’è distanza sulla durata ma Stefan vuole restare

Non c'è ancora la fumata bianca tra l'Inter e Stefan de Vrij per il rinnovo di contratto del difensore olandese in scadenza a giugno 2023

Non c'è ancora la fumata bianca tra l'Inter e Stefan de Vrij per il rinnovo di contratto del difensore olandese in scadenza a giugno 2023. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione:

"La posizione contrattuale di Stefan in questo momento è assolutamente precaria. Proprio nei giorni scorsi c’è stato un importante summit con i dirigenti nerazzurri, ma l’attesa fumata bianca ancora non è arrivata. Da mesi si parla di un prolungamento, ma passano le settimane e le differenze non vengono appianate".

"Sul piano economico De Vrij ha accettato l’idea di un ridimensionamento, di un ribasso rispetto all’attuale stipendio di circa 4 milioni netti. Lo scoglio, però, resta la durata. Secondo Marotta e Ausilio si può parlare solo di un rinnovo sino al 2024, mentre il nazionale olandese si aspetta un biennale. Senza la certezza della qualificazione in Champions League l’Inter non può permettersi contratti dispendiosi a lungo termine. Ecco perché tutti preferiscono prendere tempo e non arrivare ad una pericolosa rottura in questa fase".