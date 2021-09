Inter, un Barella così non si era mai visto. Futuro e rinnovo, si entra nel vivo

: “Nicolò Barella è il secondo miglior centrocampista d’Europa, almeno secondo la voce assist, quelli veri che sgorgano da azioni e non da calci piazzati: ne ha impacchettati quattro, ha fatto felici sia i compagni che Inzaghi....

"Un Barella così non si era mai visto, tanto altruista quanto decisivo. Se ai passaggi si aggiunge pure il golletto al Bologna, si arriva a cinque reti a cui ha partecipato: mai il ragazzo aveva iniziato così, mai dai tempi di Ibra 2007-08 un interista aveva messo il becco in una rete a partita nelle prime cinque . Più in generale, in questa partenza brillante dell'Inter p.C., post Conte, è proprio il mediano azzurro l'elemento di continuità nella trasformazione. L'anello di congiunzione tra un passato luminoso e un futuro che inizia a brillare alla stessa maniera. Semmai, nel nuovo sistema più che da assaltatore specializzato l'ex Cagliari si sta facendo apprezzare come rifinitore: nell'area avversaria non piomba furtivo come un avvoltoio, ma pianta le tende assieme ai compagni".

"L'Europeo ha restituito un Nicolò differente e non solo per la giocata circense contro il Belgio dell'amico Romelu. In realtà, spremuto da un anno di "contismo" radicale, l'azzurro non ha dato in estate la miglior versione di sé, ma si è comunque definitivamente affermato come uno dei migliori nella professione del centrocampista. Insomma, lo status è cambiato e, prima o poi, l'Inter lo riconoscerà nei fatti: da un lato quella fascia si arrotolerà al suo braccio nel post-Handa, dall'altro arriverà un nuovo contratto blindato. Al momento la data di scadenza è 2024 e l'ingaggio 2,5 milioni, ma entro un mese il club convocherà il suo agente, Alessandro Beltrami, per entrare nel nocciolo della discussione. L'argomento è in evoluzione".