Barella assist-man per l’Inter: in Europa è secondo solo a Pogba

Nicolò Barella, un altro assist vincente per lui. E sono quattro nelle prime cinque partite di Serie A. Il centrocampista nerazzurro, uscito nel secondo tempo per un problemino ad una coscia, è secondo in Europa per numero di assist vincenti forniti ai compagni su azione.