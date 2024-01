Vittoria, lacrime, cuore diviso: la serata di Barella, tra Inter e il ricordo del ‘suo’ Riva

Una serata che probabilmente non dimenticherà mai, Nicolò Barella. Per la vittoria in Supercoppa Italiana nella finale di Riyad contro il Napoli, certo, ma anche e soprattutto per l'addio a Gigi Riva, il simbolo del Cagliari e della sua Sardegna, che si è spento ieri pochi minuti prima dell'inizio della partita a 79 anni. Una sera da montagne russe a livello di emozioni, come racconta la Gazzetta dello Sport: