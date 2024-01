Sky – Inter, si pensa ai rinnovi: ecco a chi toccherà dopo Lautaro. Per Dumfries…

Si pensa ai rinnovi in casa Inter dopo la vittoria della Supercoppa Italiana. Il club considera chiuso il mercato in entrata ed è concentrato sui prolungamenti di contratto di alcuni giocatori, sottolinea Sky Sport. Il prossimo a firmare sarà Lautaro Martinez, non ci sono problemi per il rinnovo: a breve il capitano prolungherà. Poi sarà il turno di Nicolò Barella, mentre resta ancora da capire se in seguito si parlerà di Denzel Dumfries, in scadenza al 30 giugno 2025.