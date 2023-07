SM – Barella-Lautaro, per l’Inter sono incedibili. Balogun? Questa può essere la cifra giusta

Dopo lo strappo con Lukaku, l'obiettivo prioritario dell'Inter è l'attaccante. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, Balogun sta diventando l'obiettivo prioritario. Il giocatore, che piace molto a Piero Ausilio, ha una valutazione di 40 milioni, 35 più 5 potrebbe essere la cifra giusta per convincere l'Arsenal. In attacco è quindi corsa a due Balogun-Morata con Scamacca sullo sfondo se il West Ham aprisse al prestito.

In merito ai rumors di una proposta folle a Lautaro di 60 milioni di euro a stagione dall'Arabia, Sport Mediaset aggiunge: "Il fatto che all'Inter non sia arrivata nessuna offerta, è la dimostrazione che per il momento al Toro interessa soltanto essere il nuovo capitano nerazzurro". Per Barella la situazione è differente.