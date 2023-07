BILD – Inter-Sommer, problema clausola: attiva dopo il mercato? Dipende da… Neuer

Si arricchisce di un nuovo dettaglio il 'giallo' sulla clausola che potrebbe permettere a Yann Sommer di liberarsi dal Bayern Monaco per 6 milioni di euro e sbarcare così nel mondo Inter.

Secondo ultime indiscrezioni riportate in Germania dalla BILD, infatti, la clausola in questione sarà attiva solo quando Manuel Neuer, attualmente alle prese con una lenta ripresa da un grave infortunio, avrà disputato tre partite ufficiali. Una condizione che difficilmente potrà verificarsi prima della chiusura del mercato estivo e che quindi rappresenta un ulteriore ostacolo per i nerazzurri.