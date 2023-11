Sky – Rinnovo Lautaro, entro fine mese agente in Italia: il punto su Barella e altri tre

Secondo quanto riportato da Sky Sport, da inizio 2024 entreranno nel vivo le trattative, in casa Inter, per i rinnovi di contratto di Nicolò Barella e Lautaro Martinez, entrambi in scadenza a giugno 2026.

La priorità della dirigenza, però, è rappresentata da altri tre rinnovi: quelli di Dimarco (anche lui scade nel 2026) e soprattutto Dumfries (2025) e Mkhitaryan (2024). Una volta risolte queste questioni - per Sky Sport si è quasi alla fine della negoziazione -, poi si discuterà con Lautaro e Barella per i rinnovi. "Entro fine mese arriva il procuratore di Lautaro per il rinnovo di contratto. nel 2024 l'Inter spera di rinnovare il contratto di Lautaro e di Barella. Più imminenti e avanzate le trattative per Dimarco, Mkhitaryan e Dumfries. La notizia è che nei prossimi giorni si parlerà appunto del rinnovo del Toro", commenta Matteo Barzaghi a Sky Sport.