Cigarini: “Barella? Fin dal Cagliari aveva qualcosa di speciale, è cresciuto tantissimo”

“Barella l’ho conosciuto all’inizio della sua carriera, quando eravamo insieme a Cagliari. L’ho visto crescere. Si vedeva già che avesse qualcosa di speciale e particolare. Era ancora molto grezzo, però aveva quel qualcosa che si vede in pochi calciatori. E si vedeva subito in lui. Ha avuto un’evoluzione step by step in una grande squadra ed è cresciuto tantissimo”.