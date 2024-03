In casa Italia uno dei temi principali riguarda la cronica mancanza di un centravanti in grado di garantire un buon numero di gol: il ct Spalletti ha scelto di convocare Retegui, Raspadori e l'esordiente Lucca, lasciando a casa Immobile e Belotti (campioni d'Europa nel 2021) oltre a Scamacca. Le opzioni non sono molte, e il confronto con le altre Nazionali top è impietoso. Per colmare questa lacuna, in attesa dell'esplosione di uno degli attaccanti a disposizione, gli Azzurri dovranno trovare altre vie per andare a rete, sfruttando anche giocatori non bomber di ruolo. Tra questi, un aiuto potrebbe arrivare da Nicolò Barella .

Miglior marcatore azzurro a disposizione

Il centrocampista dell'Inter, colonna della formazione di Inzaghi, è un elemento imprescindibile anche in Nazionale: il ct Spalletti gli ha assegnato i gradi di leader fin dal giorno del suo insediamento a Coverciano, tanto da schierarlo titolare in tutte le 6 gare della sua gestione (e lasciandolo in campo dal primo all'ultimo minuto in 4 occasioni). Fondamentale in entrambe le fasi di gioco, Barella è anche il giocatore con più gol segnati con la maglia dell'Italia tra quelli convocati per le amichevoli contro Venezuela ed Ecuador: 8 (in 51 presenze), uno in più di Chiesa e 2 in più di Raspadori.