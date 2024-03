Per concedere l’intero pacchetto (vale per il Toro come per Barella), però, occorre comunque il via liberà della proprietà, ovvero di Steven Zhang

Marco Astori Redattore 20 marzo - 11:15

L'Inter è al lavoro per rinnovare i contratti di due pilastri assoluti della squadra: Lautaro Martinez e Nicolò Barella, capitano e vice capitano. Ecco il punto sulle trattative dal Corriere dello Sport: "Per entrambi l’accordo non è lontano. Sul tavolo ci sono aumenti significativi, che comporteranno un rialzo del monte ingaggi. Così, visto che in questi ultimi due anni, in viale Liberazione si è lavorato invece per abbassarlo, questo passaggio non può essere automatico. A tal proposito, è ancora più comprensibile il fatto che la dirigenza stia spingendo con l’entourage dei giocatori per legare la parte variabile dei rispettivi emolumenti (comunque molto sostanziosa) ai traguardi della squadra, anche quelli intermedi, come, ad esempio, i turni di Champions.