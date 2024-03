La Serie A si ferma per la prima sosta del 2024 che lascerà spazio agli impegni delle Nazionali, tra Qualificazioni alla Copa America e amichevoli. 15 i nerazzurri convocati: sfida decisiva per Buchanan che con il suo Canada disputerà lo spareggio per accedere alla Copa America. L'Inter tornerà in campo lunedì 1 aprile alle 20:45 per il match di San Siro contro l'Empoli.