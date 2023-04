Inzaghi: “Benfica forte ma Inter sa cosa fare. Calhanoglu torna col Monza. Skriniar invece…”

Vigilia di Champions League in casa nerazzurra. Domani sera la squadra di Simone Inzaghi affronterà il Benfica per la gara d'andata dei quarti di finale della massima competizione europea.

Redazione1908

LISBONA - Vigilia di Champions in casa Inter. I nerazzurri tornano a giocarsi un quarto di finale del massimo torneo europeo. I nerazzurri saranno di scena a Lisbona, con il Benfica dell'ex Joao Mario. Tanti i dubbi di formazione per il tecnico interista a partire da chi comporrà la coppia d'attacco. Salgono le quotazioni di Dzeko con Lautaro Martinez unico certo per una maglia da titolare. Lukaku scalpita ma il bosniaco appare il vantaggio sul belga. Non ci sarà Skriniar in difesa cosi come a centrocampo sarà assente Calhanoglu. Il tecnico interista risponde alla domande dei cronisti inviati in Portogallo alle domande nella consueta conferenza stampa di vigilia. Insieme al tecnico ci sarà Alessandro Bastoni.

Le parole di Alessandro Bastoni: "C'è consapevolezza che giochiamo una grande occasione, è una partita fondamentale per noi, ma rimane una partita di calcio, quindi dobbiamo affrontarla con gioia e passione. Girone difficilissimo? Sicuramente Champions e Campionato sono due competizioni differenti, in campionato abbiamo fatto buone prestazione che non sono state coronate dal risultato, non abbiamo mai sbagliato approccio e atteggiamento, domani è una grande occasione e dovremo mettere cattiveria e agonismo ma rimane una partita di calcio. Il Benfica? Nel calcio di oggi la parte difensiva è composta da tutta la squadra, parte dagli attaccanti la fase difensiva così come quella offensiva parte da noi difensori. Il Benifca ha grande qualità ma non temiamo loro come non abbiamo temuto Barcellona, Bayern o Porto. Gara spartiacque? Sicuramente è una gara che ci può dare grande entusiamo, dal punto di vista mentale ci può dare tanto visto che in campionato non stiamo raccogliendo quanto meritiamo. Come arrivo io a questa gara? La sto affrontando con grande serenità, ho consapevolezza e serenità con grande concentrazione, il rinnovo non mi da fastidio. Assenza di fiducia? Non credo ci siano spiegazioni da dare, abbiamo creato tanto e sprecato tanto, internamente analizziamo tutto quello che accade e siamo alla conclusione che a livello di atteggiamento non abbiamo mai sbagliato partite"

Le parole di Inzaghi: "Abbiamo fatto un grande percorso molto difficile per questo dovremo fare una grande gara contro una squadra imbattuta in Champions con numeri importanti, una squadra di qualità ma noi siamo l'Inter ci siamo preparati bene, in campionato e coppa Italia la squadra ha fatto gare buone non seguite dal risultato ma contro Fiorentina e Salernitana se analizziamo abbiamo tirato 40 volte in porta. Ci sono gare dove tocchi palla e fai gol, questa cosa non era mai successa ma dobbiamo lavorare, analizzare e crederci. Domani sarà una gara non semplice ma insieme possiamo toglierci soddisfazioni"

BENFICA E PORTO - "sono due ottime squadre, sarà una gara dove saremo offensivi e momenti in cui saremo difensivi, sono una squadra da affrontare con testa e cuore. Sul cuore non ho dubbi la testa in queste partite è importante alla luce degli episodi delle ultime gare, dobbiamo andare oltre e fare qualcosa in più giornalmente. Il Benfica è una squadra ottima con giocatori tecnici e di qualità, occupano bene gli spazi, si aiutano, una squadra che corre molto e sta facendo molto bene. Ha perso due gare da inizio anno e noi dovremmo esser bravi a fare la nostra gara"

CRITICHE - "Se mi infastidiscono? PEr quanto riguarda Salerno lo scorso anno abbiamo vinto 5 a 0 non giocando bene come venerdi. Abbiamo fatto più di 20 tiri, le critiche ci sono e ci saranno sempre, è normale. Enzo Fernadez era un giocatore importante per loro ma è stato sostituito e si sono fatti trovare pronti"

COSA EVITARE - "Vedendo le ultime gare che il risultato. In tutte le gare avremmo meritato di vincere, sicuramente dovremmo fare di più non siamo facilitati dai tempi ma vedo impegno da parte dei ragazzi e sono contento per quello che fanno in gara e negli allenamenti"

PUNTI DEBOLI BENFICA - "Una squadra di assoluto valore che troverà di fronte l'Inter che sa cosa vuole e che partita deve fare. Sarà importantissima la testa perchè dobbiamo saper soffrire, saranno tutte sfide aperte"

ASSENZE - "Skriniar e Calhanoglu sono importantissimi, mi sarebbe piaciuto giocare questa partita con tutti gli uomini al completo, i nostri stanno mettendo tanto per rientrare e spero di riavere Calha contro il Monza per Skriniar ci vorrà qualcosa di più"

ASSETTO TATTICO GOL FALLITO DA LUKAKU - "Umanamente ho parlato di testa ma non mi fermerei solo a Salerno ma anche la gara contro la Fiorentina. Chi scrive e chi parla è influenzato anche dai risultati ma bisogna essere lucidi. Per il gioco espresso nelle ultime partite sono contento ma deluso dal risultato. PEr il baricentro ci saranno fasi, fasi in cui saremo bassi e fasi in cui saremo alti"

TECNICI PORTOGHESI - "è stato un piacere sfidare Conceicao e sarà un piacere sfidare Schmidt domani"