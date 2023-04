Inter, Bastoni: “Grande occasione per noi, non temiamo il Benfica”

Le parole del difensore nerazzurro in conferenza stampa alla vigilia di Benfica-Inter di Champions League

Daniele Vitiello

Vigilia di Champions League per l'Inter di Simone Inzaghi. Con il tecnico nerazzurro a presentare la gara di domani in casa del Benfica c'è Alessandro Bastoni. Qui le sue parole in conferenza stampa, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al da Luz: "Sicuramente c'è consapevolezza in noi che questa è una grande occasione perché da 12 anni l'Inter non arrivava ai quarti. Andiamo a giocare una partita di calcio con tensione, agitazione, ma anche con gioia. Dovremo affrontarla con gioia e l'amore che proviamo per questo sport".

Vi sentite che domani sarà un'altra cosa rispetto al campionato?

"Noi diamo il 100% in ogni competizione. Chiaramente in campionato abbiamo creato una buona mole di gioco, ma i risultati non sono arrivati. Abbiamo sprecato diverse occasioni, ma mai sbagliato l'approccio alla gara. Sappiamo che domani c'è grande occasione".

Come affrontate questo test contro uno degli attacchi più forti in Europa?

"Nel calcio di oggi il reparto difensivo è formato da tutta la squadra. Il discorso comprende tutta la squadra. Il Benfica ha un bagaglio offensivo di grande qualità, ma non li temiamo, così come non abbiamo temuto Barcellona e Bayern Monaco. Dobbiamo fare una grande fase difensiva, così riusciremo a metterli in difficoltà"

Gara spartiacque?

"Una gara che dal punto di vista mentale ci può dare tanto. In campionato non stiamo raccogliendo quello che meritiamo e questa partita ci può dare energie fisiche e mentali".

Tu che momento stai vivendo?

"Lo sto affrontando con grande serenità. Vivo tutte le partite con consapevolezza e concentrazione. Del rinnovo se ne occupa il mio procuratore con la società, non c'è problema da questo punto di vista".

Che spiegazioni vi siete dati di questo momento?

"Non ci sono tante spiegazioni da dare. Se avessimo sfruttato le occasioni staremmo parlando di un'altra Inter. Tutti analizziamo cosa succede nelle partite e la conclusione è che non abbiamo mai sbagliato atteggiamento".