Benfica-Inter, la conferenza stampa di Simone Inzaghi alle 19.45

LISBONA - Vigilia di Champions in casa Inter. I nerazzurri tornano a giocarsi un quarto di finale del massimo torneo europeo. I nerazzurri saranno di scena a Lisbona, con il Benfica dell'ex Joao Mario. Tanti i dubbi di formazione per il tecnico interista a partire da chi comporrà la coppia d'attacco. Salgono le quotazioni di Dzeko con Lautaro Martinez unico certo per una maglia da titolare. Lukaku scalpita ma il bosniaco appare il vantaggio sul belga. Non ci sarà Skriniar in difesa cosi come a centrocampo sarà assente Calhanoglu. Il tecnico interista risponderà alla domande dei cronisti inviati in Portogallo alle domande nella consueta conferenza stampa di vigilia. Insieme al tecnico ci sarà Alessandro Bastoni.