"L’Athtletico Paranaense avrebbe messo una clausola da 60 sul portiere fatto in casa, ma dallo stesso club brasiliano fanno capire che non è quella la cifra attorno a cui orientarsi. Per portare a casa Bento di milioni ne servirebbero “solo” 20, comunque troppi per i nerazzurri che al momento stanno in attesa. Nel futuro prossimo in Viale della Liberazione si deciderà se e con quanta decisione accelerare. Dipenderà da come verranno riempite le altre caselle della rosa e dalle reali possibilità di spesa".

"Vedendo il modo in cui Yann Sommer si è preso l’Inter verrebbe da dire che la porta non è un’urgenza, ma lo svizzero ad altissima affidabilità ha comunque 35 anni. E poi in questa epoca l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio hanno marcato la differenza rispetto ai rivali riuscendo a veder prima ciò che sarebbe successo dopo. In questo caso, è piuttosto chiaro il progetto per la stagione 2024-25, nella quale Audero non verrà riscattato. L’Inter vorrebbe prendere il portiere della Seleçao e mandarlo a bottega da Sommer per una stagione, il tempo necessario per una successione “dolce“ quando scadrà il contratto dello svizzero", aggiunge Gazzetta.

