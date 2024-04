Mentre in studio si parlava di Barella come del giocatore che tra i tre forse avrebbe più mercato e che ha già come sostituto Frattesi, Giaccherini ha sottolineato: «Però un giocatore con l'attaccamento alla maglia come Nicolò, un vice capitano, non lo cederei mai. Cederei anche io Bastoni perché è più facile rimpiazzare un difensore. Sicuramente un altro difensore il club nerazzurro, per ringiovanire deve prenderlo visto che ci sono de Vrij e Acerbi che hanno un'età».