Confermate le indiscrezioni della vigilia. Simone Inzaghi opta per un turnover limitato, con l'obiettivo di mettere minuti nelle gambe a chi è tornato da poco a regime. Per Bologna-Inter, il tecnico nerazzurro opta per Sommer in porta, Bisseck (e non Pavard) in difesa assieme ad Acerbi e Bastoni.