Steven Zhang è lontano fisicamente da Milano, ma la sua testa continua a lavorare per l'Inter. Il tutto nonostante la famosa scadenza di maggio 2024, con il presidente nerazzurro sta cercando di attuare la mossa per tenersi ancora il club. Spiega in merito Il Giorno: "Come tre anni fa, all’epoca del primo scudetto targato Suning, il presidente si farà vedere presumibilmente in Italia una volta che il traguardo tricolore sarà a un palmo di naso e con una situazione un po’ più chiara in relazione al futuro societario. Salvo grandi sorprese, sarà ancora targato Zhang. Non c’è ad oggi alcuna volontà di vendere, perché le prospettive sono ottime.

Il fatturato è in crescita, la bacheca si riempie ogni anno da quattro stagioni, c’è una duplice via sullo stadio (Rozzano o la ristrutturazione di San Siro) da poter perseguire. Il nodo principale è legato al prestito di Oaktree da 275 milioni di euro da rifondere entro fine maggio. Zhang è intenzionato a ritardare il momento della scadenza di un paio d’anni, ridiscutendo il tasso concordato e puntando sui futuri introiti, dati dalla nuova Champions, dal Mondiale per club, dalle sponsorizzazioni in continua crescita. Tra queste, l’accordo in arrivo con Betsson per le maglie del prossimo anno: nelle casse di via della Liberazione dovrebbero finire 30 milioni l’anno per cinque stagioni mettendo sulle casacche il logo StarCasino.sport, sito d’intrattenimento sportivo legato alla galassia dell’azienda svedese".