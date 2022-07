Bremer, Inter non va oltre 30 mln bonus compresi. Casadei? Con recompra e a queste cifre

"Bremer l'1 gennaio potrà liberarsi pagando la clausola da 15 milioni e in questo mercato non accetterà altre destinazioni (ha già rifiutato il Tottenham). Ecco perché Ausilio ha proposto 28-30 milioni, bonus compresi (prestito con obbligo), mentre Cairo ne chiede più di 40. Il brasiliano inizia a essere impaziente: è in arrivo in Italia il suo agente, deciso a parlare (insieme all'intermediario dell'operazione) con il patron granata", sottolinea il Corriere dello Sport.