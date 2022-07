FCIN1908 / Inter slega Bremer da Skriniar: ecco come procede l’affare col Torino

L'Inter vuole assolutamente Gleison Bremer ma l'arrivo del centrale brasiliano non è più legato necessariamente all'uscita di Milan Skriniar. L'Inter, con i soldi del Psg per Skriniar, sarebbe andata ovviamente subito dal Torino. Ma la trattativa con i francesi non sta procedendo spedita come poteva sembrare e per questo i nerazzurri stanno battendo strade alternative per portare a termine comunque l'affare legato a Bremer.