Dybala si guarda attorno. L’Inter deve cedere e lo ha informato: “Libero di scegliere”

"A Torino, a aspettarlo, c’è Jorge Antun, l’avvocato che cura i suoi interessi. Nei primi giorni della settimana Dybala lo incontrerà, assieme a loro ci saranno Fabrizio De Vecchi, l’intermediario che sta lavorando per il suo futuro, e Carlos Novel, l’uomo che cura gli sponsor personali. Sul futuro di Dybala di certezze non ne esistono più. Ce n’era una, l’Inter, con tanto di accordo sulla parola: cinque milioni netti a stagione più uno di bonus legato (anche) al numero di partite giocate. Ma qualcosa di importante è cambiato: i nerazzurri hanno preso Lukaku, gli attaccanti in organico sono diventati cinque, per motivi economici e di gestione non possono essere più di quattro. Uscirà Sanchez, in un modo o nell’altro, ma - fatto salvo Lautaro - al momento non ci sono segnali che uno tra Dzeko e Correa possa andarsene. Dybala è stato informato: se riusciremo a farti spazio prima che trovi squadra, saremo felici di abbracciarti (peraltro Zhang ha un debole per la Joya); se però ti capita un’offerta allettante, ritieniti libero di accettarla", spiega La Gazzetta dello Sport.