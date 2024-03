"Per noi è stata una partita vera, abbiamo una squadra giovane, stiamo crescendo. E' stato un bel test contro una squadra forte che è insieme da anni, col suo allenatore. Abbiamo preparato bene la partita, stiamo crescendo. C'è della strada da fare per essere al top. Montella è stato molto importante, ci siamo qualificati subito quando è arrivato. Lui è entrato bene nei meccanismi di squadra, lo sa come gestire i giocatori. C'è un bel clima"