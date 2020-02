Inter, Brozovic capitano decisione simbolica. Dopo il caso Icardi e le critiche di Wanda…

A poche ore da Inter-Napoli, in casa nerazzurra tiene banco l’infortunio rimediato da Samir Handanovic . Il capitano nerazzurro potrebbe rientrare con la Samp e intanto l’Inter si è cautelata contattando Viviano. Con lo sloveno fuori, è probabile che la fascia al braccio la porterà Marcelo Brozovic , come successo nel derby. “Una decisione che ha un valore simbolico, presa un anno dopo il deflagrare del caso Icardi, grande nemico del croato. Era l’11 febbraio 2019 quando Wanda Nara in televisione criticò i compagni del marito, denunciando «cattiverie contro di lui». L’indomani l’Inter tolse a Maurito la fascia e il 13 febbraio comunicò che il nuovo capitano era Handanovic. Icardi non seguì la squadra a Vienna in Europa League. Un anno dopo la tempesta, lo spogliato è unito. Al centro del progetto c’è il gruppo, non un singolo campione”, si legge su Repubblica. A un anno dal caso che spaccò lo spogliatoio nerazzurro, la situazione è cambiata radicalmente ed è sotto gli occhi di tutti.