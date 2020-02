Handanovic, la Juve non è rischio: c’è la data del rientro. Ma Conte spinge per…

In casa Inter sono tutti con il fiato sospeso in attesa di conoscere quando capitan Handanovic potrà riprendere il suo posto a difesa della porta nerazzurra. Secondo La Gazzetta dello Sport, il rientro del portiere non dovrebbe essere lontano.

“Samir Handanovic continua il programma di allenamento personalizzato. Il capitano stasera salterà il Napoli e domenica non sarà disponibile per la sfida scudetto in casa della Lazio, anche se con ogni probabilità partirà lo stesso con la squadra e alla fine si accomoderà in panchina come successo già nel derby. Col tutore alla mano e le possibilità di giocare meno di minime.

La situazione Handanovic è comunque in miglioramento e anche questa variabile rende più complicato il tesseramento di Viviano. Il capitano nerazzurro dovrebbe rientrare contro la Sampdoria il 23 febbraio, salvo complicazioni. Dunque la sua presenza contro la Juve il prossimo 1° marzo non sembra essere in discussione. E allora, vale la pena aggiungere un altro portiere alla rosa? Considerando che l’inattività di Viviano costringerebbe comunque l’Inter ad aspettare una decina di giorni prima di poterlo schierare per permettergli di avere un adeguato stato di forma, verrebbe da dire di no. Ma poi queste sono valutazioni che club e staff tecnico devono fare insieme.

E a oggi Antonio Conte spinge ancora per avere un nuovo portiere. Berni non gioca ormai da anni e restare col solo Padelli in caso di nuovi problemi futuri per Handanovic – anche una semplice squalifica. È un pensiero che non lascia tranquillo il tecnico nerazzurro, che non vuole trovarsi in piena corsa per lo scudetto a dover ripetere – come fatto durante l’autunno – che si è stati troppo leggeri in alcune decisioni chiave. La decisione ad ogni modo è stata posticipata dopo la partita di Coppa Italia. È infatti probabile che Handanovic possa effettuare nei prossimi giorni una nuova visita medica per stabilire definitivamente la data del ritorno in campo”.