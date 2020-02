Inter, Simic: “Brozovic capitano? Un onore e un grande riconoscimento. Sarà il successore…”

Nel derby è stato Marcelo Brozovic a portare al braccio la fascia di capitano. Nel secondo tempo il croato si è caricato la squadra sulle spalle e ha trascinato i compagni verso una rimonta incredibile. L’ex nerazzurro Dario Simic commenta la scelta di affidare la fascia al centrocampista: “È un grande riconoscimento, non è così facile essere capitano in un club così grande e serio come l’Inter. Sono stato più volte capitano dell’Inter, ma nelle quattro stagioni in cui ho giocato lì, a quel tempo il leggendario capitano Javier Zanetti era nel club e qualcun altro avrebbe potuto essere capitano solo se non avesse giocato. Questo è un onore che solo pochi giocatori, in particolare gli stranieri, ricevono. È cresciuto in uno dei migliori al mondo in quella posizione, sarà il successore di Luka Modric nella squadra nazionale“.

(24sata)