Per Alessandro Buongiorno il momento dell'addio al Torino e del salto di qualità nella sua carriera sembra essere ormai arrivato: il difensore granata si è imposto come uno dei migliori centrali della Serie A, è entrato stabilmente nel giro della Nazionale, e su di lui tutte le big del nostro campionato e non solo. Tra queste c'è anche l'Inter, suo prossimo avversario.

San Siro nel suo futuro?

E chissà che San Siro non possa diventare la sua prossima casa, come scrive Tuttosport: "Magari ci sarà proprio l'Inter, nei destini del difensore italiano che ha avuto la crescita più evidente, e al quale manca soltanto il battesimo in Champions per assurgere al ruolo di calciatore di caratura internazionale: Alessandro Buongiorno è il gioiello ancora giovane del Toro, il giocatore strappato più per volontà del ragazzo - torinese di nascita e torinista di fede - che non del club granata all'Atalanta l'estate scorsa, ma è anche un elemento che comprensibilmente ambisce a compiere un ulteriore scatto in avanti".