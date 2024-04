Alessandro Buongiorno si è definitivamente affermato come uno dei migliori difensori del campionato italiano: il centrale del Torino sta vivendo la stagione della consacrazione, tanto da essere entrato stabilmente nel giro della Nazionale, e tutto lascia pensare che sia arrivato il momento di fare il salto di qualità in una big. Tanti i club interessati, in Italia come all'estero. In pole position, secondo Tuttosport, ci sarebbe l'Inter:

"Alessandro sa di piacere. E di piacere alle big, a 'sto giro di mercato. Alla Juve [...] non potrebbe trasferirsi per ragioni che suonano fin ovvie, per un fatto di rispetto nei confronti della sua storia di granata da sempre e per l'identico rispetto che deve ai tifosi del Toro, che hanno riconosciuto in Alessandro un simbolo, prim'ancora che un idolo. Ragionamenti ben chiari, ormai, anche sul fronte bianconero. Ma davanti al Milan (che sperava di mettergli le mani sopra a gennaio) e soprattutto all'Inter (che lo vorrebbe in estate) sarebbe tutta un'altra storia. La Champions («Il mio sogno», ha ammesso), la lotta scudetto, l'aura di una grande squadra. Una dimensione imparagonabile con quella granata. E ingaggi come minimo triplicati, se non di più, rispetto all'attualità. Anche in Nazionale, durante la tournée americana, è stato a dir poco corteggiato. Dagli interisti di sicuro".