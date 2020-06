Inter, ora rialza la testa: scudetto ancora possibile. E a confermarlo c’è un alleato in più

L’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Napoli deve ancora essere smaltita. La finale, per l‘Inter, è stata davvero a un passo, e l’amaro in bocca per il verdetto maturato al San Paolo dopo una grande prestazione resta intenso. Ora, però, serve resettare forze mentali e fisiche, senza guardarsi troppo indietro. Anche perché domenica sera si torna in campo contro la Sampdoria nel recupero della 25a giornata di Serie A. Da lì in poi, si giocherà praticamente ogni tre giorni fino ad agosto (quando riprenderà anche l‘Europa League).

Dunque, spazio per abbassare la testa non ce n’è. Del resto, seppur affievolite, l’Inter conserva ancora delle speranze di rientrare nella lotta scudetto contro Juventus e Lazio. Vincendo a San Siro contro i blucerchiati, infatti, i nerazzurri si porterebbero a 6 punti dalla capolista e a -5 dai biancocelesti. Un margine ampio, ma non impossibile da annullare.

Senza contare che, in questa corsa, Conte e i suoi avranno un alleato in più: il calendario. Eh sì, perché fino al big match contro la Roma alla 34a giornata, l’Inter potrà contare su ben 8 partite che, almeno sulla carta, sono ampiamente alla portata della squadra. In sequenza, dopo la Samp, i nerazzurri affronteranno: Sassuolo (casa), Parma (trasferta), Brescia (casa), Bologna (casa), Verona (trasferta), Torino (casa) e Spal (trasferta).

Certo, le ultime due saranno contro Napoli (casa) e Atalanta (trasferta), non esattamente gli impegni più facili della stagione. Ma a quel punto, con un filotto di vittorie e magari qualche punto perso lì davanti, l’Inter potrebbe tornare davvero pienamente in corsa. E ne potremmo vedere delle belle…

