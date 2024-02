"Calhanoglu ha fatto 100, contro la Juve. Mostruoso, semplicemente mostruoso: 100 passaggi positivi sui 106 effettuati. Nevica nel deserto, quando il turco sbaglia un pallone. E’ stato il primo dei suoi in tanti fondamentali. Nei passaggi positivi, s’è detto. Nei lanci positivi, nei cross, nei palloni recuperati e in quelli intercettati. Dicono tutto, queste voci. Dicono di un centrocampista totale, che costruisce per sé e distrugge per gli altri. Ha dominato il gioco, s’è preso la scena, ha mangiato la partita e illuminato una serata che faticava ad accendersi. Ci ha pensato lui a indicare la via, nel primo tempo, con quel passaggio abbagliante per Dimarco a tagliare il campo che no, non è stata una sorpresa per i tifosi dell’Inter. No, non lo è stata neppure per i compagni, che ne hanno viste di giocate così del turco. Ma è come se quel tracciante sia riuscito nell’intento di spaventare la Juventus, come un avvertimento ai bianconeri: sappiamo come colpirvi, conosciamo il modo di aprire una difesa che compatta vuole essere fino in fondo".