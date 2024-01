Calhanoglu, regista goleador: infallibile dal dischetto, record di gol a un passo

È il miglior Calhanoglu di sempre. Parole dello stesso centrocampista turco al termine di Monza-Inter , partita dove ancora una volta è stato tra i migliori in campo. Oltre al solito dominio in mezzo al campo, il numero 20 nerazzurro ha trovato il modo di realizzare la sua prima doppietta in Serie A, salendo così a quota 10 centro stagionali tra campionato e coppe.

Un rendimento straripante, mai visto prima in carriera. E ora, come ricorda Tuttosport, il suo record personale di gol in stagione è davvero a un passo: "Due gol per arrivare a nove totali in campionato, primato personale in Serie A eguagliato (Milan '19-20, però oggi siamo solamente alla prima giornata del girone di ritorno); ma pure un cartellino giallo pesante, visto che, da diffidato, dovrà saltare la complicata trasferta di Firenze il 28 gennaio. Monza-Inter è stata la partita della ThuLa, entrata in tutte e cinque le reti dei nerazzurri, ma soprattutto di Hakan Calhanoglu, sempre più trascinatore e dominatore del centrocampo".