Sei un tifoso del Galatasaray, ma non hai mai giocato in Turchia. Ti vedi al Gala?

"Al momento a dire il vero no. Mi piace giocare in Europa. Il mio obiettivo è restare in Europa e restare a livelli più alti possibili. Seguo il calcio turco e spero che in futuro possa esserci qualcosa di meglio di quanto accaduto negli ultimi mesi (il riferimento è, probabilmente, a quanto accaduto in Galatasaray-Fenerbahce di Supercoppa, ndr)