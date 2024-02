Cosa ti dice del momento della squadra? Stanno dominando la Serie A... — "È felice. L'unica cosa che mi dice sempre è: 'Mi sento molto bene, mi sento molto bene...'. Devi solo guardare le loro partite. L'Inter è una squadra che vuoi pagare per andare a vedere negli stadi o vedere le partite in tv. Ha un gioco definito, moderno, con un'identità molto chiara e una rosa completa. Inzaghi ha fatto un ottimo lavoro, merita gli elogi che stanno arrivando in questi mesi".

Ti aspettavi una finale così combattuta contro il Manchester City? — "A Napoli cantano: 'Ho visto Maradona'. Ecco, l'Inter l'ho vista... Ha giocato una finale impressionante, poteva essere campione d'Europa. Questo è motivo di orgoglio, ma non credo che sorprenda i giocatori: in società sono sicuri che ogni torneo che giocano si può vincere".

Cosa ci si aspetta dalla partita con l'Atletico? — "Sarà una partita tra due potenze europee e due grandi allenatori. Anche il calcio dell'Atletico si è evoluto, come quello dell'Inter, negli ultimi due anni: entrambi mescolano intensità, grinta e gioco offensivo, hanno principi simili. Simeone è uno dei migliori al mondo per la sua capacità di trasmettere valori, al di là della tattica".

Lautaro, prima di scegliere l'Inter, era a un passo dai colchoneros. Le squadre spagnole ti hanno cercato di nuovo negli ultimi anni? — "Io non ero in quella situazione, ma oggi posso dire che nella sua testa c'è solo l'Inter. Ha ancora due anni di contratto, è molto coinvolto, è il capitano... Non pensa a quello che è successo, né a quello che potrebbe succedere. Non mi ha mai parlato di questi temi ed è un orgoglio rappresentare una persona con i suoi valori".

(As)

