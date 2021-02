Cancelo, la verità su un clamoroso ritorno all’Inter: “Marotta bloccò questo maxi scambio”

Joao Cancelo ha lasciato nel cuore dei tifosi dell’Inter un bellissimo ricordo. Il terzino portoghese è stato infatti uno degli uomini chiave dell’impresa targata Spalletti di centrare la Champions League nella stagione 2017-18. E dopo il rimpianto per il mancato riscatto del giocatore, lo stesso Cancelo sarebbe potuto tornare all’Inter qualche anno dopo, trovando però uno stop dall’ad Beppe Marotta.

L’idea Cancelo

Svela infatti Calciomercato.com: “Joao è stato un’idea per l’Inter, proposto in un maxi scambio col Barcellona e il City coinvolti un anno fa nella potenziale operazione Lautaro Martinez: Semedo sarebbe andato al City, Cancelo al Barça per poi essere girato ai nerazzurri. L’Inter ha detto no e bloccato tutto, oggi è entusiasta di Hakimi, un investimento già riuscitissimo. Con Cancelo che è davvero importante per Guardiola: non si tocca”.