Cds – Cancelo torna all’Inter e non abbassa il cash di Lautaro: ecco come

Riportare all’Inter Joao Cancelo nell’ambito dell’affare Lautaro Martinez? Secondo il Corriere dello Sport, alla fine la quadra si troverà proprio così. Il terzino portoghese non è mai stato dimenticato a Milano e sarebbe ben felice di tornare a vestire il nerazzurro. Il City avrebbe Semedo dal Barcellona e i blaugrana avrebbero il loro tanto agognato Lautaro Martinez.

Ma come risolvere il problema del valore a bilancio di Cancelo, che per il City è oltre i 50 milioni di euro?

Secondo il Corriere dello Sport, “l’Inter, al momento, non accetta meno di 80 milioni di euro. Considerando che Cancelo non può valere meno di una cinquantina di milioni, poiché, la scorsa estate, il City lo ha acquistato dalla Juventus per una valutazione complessiva di 65 (compreso il cartellino di Danilo), significa che il prezzo di Lautaro salirebbe a 130 milioni, ovvero 20 in più rispetto alla clausola”.

Con un Lautaro con una valutazione superiore alla clausola, tutti i tasselli andrebbero al loro posto.