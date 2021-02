Inter, Marotta: “Voci sul club? Con la compattezza anche i grandi problemi diventano piccoli”

Serve un’impresa all’Inter per agguantare la finale di Coppa Italia. I nerazzurri dovranno battere stasera la Juventus a Torino, tenendo conto anche dell’1-2 di una settimana fa al Meazza. Prima della gara, Giuseppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Queste le sue considerazioni: “Rientri importanti? C’è anche la conferma di una squadra che sta facendo bene e sta lavorando con grandissima serietà, possiamo parlarne bene al di là di chi gioca. Le voci fuori dal campo? Non possono influire perché questo gruppo è molto coeso. L’area tecnica è compatta, c’è un lavoro certosino di Conte e Oriali. Per quelle leggi un po’ strane del calcio, quando c’è compattezza anche i grandi problemi diventano piccoli”.