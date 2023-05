Carnevali: “Pinamonti nostro, con l’Inter niente in ballo. Ma magari ci chiederanno…”

EURODERBY - "Da milanese sono contentissimo perché una squadra di Milano andrà certamente in finale di Champions. C'è ancora la gara di ritorno e non farà facile, ma nel match d'andata l'Inter è stata straordinaria e ha fatto qualcosa di speciale. È più avvantaggiata ora. Il Milan ha avuto la sfortuna di trovare l'Inter al top. Loro sono un super treno lanciato. Spero non corrano con noi come ho visto fare nel derby, se no è difficile fermarli. Poi ogni partita ha una storia a sé".

FRATTESI - “Frattesi-Premier? Ci sono tante richieste per un giocatore importante per quel tipo di ruolo, anche in Premier. Non mi meraviglierei se arrivassero offerte anche da altri campionati. Pinamonti ormai è di nostra proprietà, con l’Inter non abbiamo in ballo nulla. Magari verranno a chiederci proprio loro Frattesi, oggi è un giocatore importante. Le big potrebbero venire tutte a bussare alla nostra porta per lui, ma non abbiamo ancora fatto una valutazione precisa. Non siamo ancora in un momento caldo. Sicuramente avrà una valutazione da grande giocatore qual è”.