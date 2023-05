Inter, rinnovi dopo la Champions: Bastoni tra contratto da big e insidie, Calha e De Vrij…

La situazione rinnovi in casa Inter caso per caso e i possibili sviluppi, in attesa del rush finale di stagione

Il rush finale di stagione sarà decisivo per l’Inter, impegnata su più fronti. Oltre alla finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma il 24 maggio, e il sogno Istanbul con la finale di Champions League da conquistare nel ritorno dell’Euroderby contro il Milan dopo il 2-0 dell’andata, in ballo c’è la qualificazione alla prossima Coppa dei Campioni.

La questione legata al rinnovo di alcuni calciatori della rosa è legata, infatti, proprio al piazzamento e alla possibilità di giocare nella massima competizione europea per club anche nella prossima stagione.

“La dirigenza dei vice campioni d’Italia ha infatti rimandato ogni tipo di discorso al raggiungimento di un posto Champions. Con l’Inter nuovamente qualificata alla prossima edizione del torneo più importante d’Europa a livello per club, ci sarà un cospicuo budget da poter investire nei rinnovi di alcuni calciatori - scrive Tuttosport -. Qualora invece l’obiettivo venisse fallito, sarebbe semplicemente impossibile per le casse della società di Viale della Liberazione sostenere ricchi salari, soprattutto per quei calciatori che per motivazioni differenti, non potranno più essere considerati titolarissimi”.

Tra i calciatori interessati c’è Edin Dzeko. Il bosniaco vuole restare e ragiona con il club su un accordo annuale con opzione. Gli interessamenti dalla MLS non scaldano il giocatore, che vorrebbe tenere l’attuale ingaggio di 5 milioni ma che probabilmente discuterà con la società per trovare un accordo a cifre inferiori.

Discorso simile anche per De Vrij, che vorrebbe assicurarsi un biennale da circa 4 milioni di euro ossia lo stesso stipendio percepito oggi. Anche nel suo caso bisognerà aspettare l’esito del campionato e poi trattare.

Discorso diverso per Bastoni, in scadenza nel 2024, come rivela il quotidiano:

“La prima opzione del 95 nerazzurro resta l’Inter, ma il ragazzo pretende un contratto congruo al suo valore. Probabilmente troppi i 6.5 milioni di euro richiesti, i nerazzurri si potrebbero spingere sino a 5 più bonus. Ci sarà da lavorare, insomma. Ma occhio a Psg e City. Senza dimenticare la Juve”.

Fumata bianca arrivata per Hakan Calhanoglu, che firmerà un triennale da 6 milioni di euro più bonus con annuncio ufficiale atteso a termine della stagione.

Infine la situazione di Mkhitaryan. Anche lui ha il contratto in scadenza nel 2024 e non c’è fretta, vista anche l’età anagrafica. “Se l’armeno giocasse così anche nella prossima annata, l’offerta di rinnovo arriverà senza se e senza ma” conclude Tuttosport.