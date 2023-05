Premi UEFA, Inter (con Milan e Napoli) all’incasso: le cifre incassate

"Complessivamente, per questi due turni la UEFA ha distribuito ai club partecipanti un totale di 134,8 milioni di euro, così suddivisi: 84,8 milioni per le otto società che hanno raggiunto i quarti della competizione e ulteriori 50 milioni di euro per quelli che sono arrivati alle semifinali", si legge nell'articolo pubblicato dal sito sportivo-economico.

Il 10 giugno il club di Zhang si giocherà contro il ricchissimo City la finale della Champions League. I premi per essere arrivati in finale e quelli per la conquista del titolo e la seconda parte del market pool (si calcola in base al numero di gare disputate dal club) saranno distribuiti a fine giugno. E in questo caso si parla di una cifra che va oltre i 185 mln di euro. Sarebbe tutto grasso che cola per le casse interiste.