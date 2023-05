Zanetti: “Lautaro felice qui. Messi-Inter impossibile per FPF. Carboni? Futuro enorme”

"Lautaro Martinez ha una mentalità impressionante. E' rispettato dentro e fuori dal campo. E' contento all'Inter, sono tranquillo. Messi? Il FPF complica le cose. Oggi l'Inter sta facendo le cose per bene, sta portando avanti un progetto economico e sportivo in linea con quello che possiamo spendere e acquistare. Chi non vorrebbe Messi? Ma noi non siamo in grado di poterlo ingaggiare. Messi lo vogliono tutti ma pochi lo possono pagare. Ed è giusto che sia così per quello che rappresenta e vale. Stiamo parlando dell'ultimo campione del mondo e oggi non può far parte del nostro progetto".

"Carboni? E' un ragazzo molto intelligente, viene da una famiglia di calciatori e da quando è con noi non smette di migliorare. Quest'anno è stato una presenza fissa in prima squadra. E' giovane, umile, ascolta sempre. E' un giocatore in grado di fare in qualunque momento la giocata che fa la differenza. Questo Mondiale Sub 20 gli farà benissimo, ha un futuro enorme davanti. Che sia protagonista in questo Mondiale lo aiuterà moltissimo per il futuro. Lo abbiamo concesso all'Argentina perché credevamo che dovesse giocare. E' un Mondiale e bisogna anche rispettare la Seleccion. Ho parlato con Mascherano e abbiamo deciso così. Siamo felici noi, vediamo felice lui, è importante per la Nazionale e speriamo che arrivi in finale. Valentin è parte dell'Inter. Se non arriverà in finale con l'Argentina, e speriamo di sì, sicuramente tornerà a disposizione per la finale di Champions".