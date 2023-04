Inter, la Champions stravolge gli scenari: sul mercato a giugno cambia tutto. “Verrà ceduto…”

Il grande cammino dell'Inter di Simone Inzaghi in Champions League cambia le prospettive sul prossimo mercato estivo

Il grande cammino dell'Inter di Simone Inzaghi in Champions League cambia (in meglio) le prospettive sul prossimo mercato estivo, per il club nerazzurro. Che, secondo il Corriere dello Sport, non sarà più costretto a una cessione importante entro il 30 giugno per sistemare il bilancio. Scrive il quotidiano:

"Meglio fermarsi all’oggi, comunque. Visto che è già sufficiente per cambiare i programmi del prossimo giugno. E non è un fatto da poco. Non sarà più necessario, infatti, ottenere un attivo di almeno 60 milioni dal mercato, ma sarà sufficiente una cifra decisamente inferiore. Basterà cedere qualche giovane, insomma, invece di una pedina pregiata".

"Del resto, per i ricavi di questa stagione, la previsione era di arrivare soltanto agli ottavi di Champions e di fermarsi lì. Quanto incassato per quarti e semifinale, dunque, è tutto in più. E va a compensare le necessità di cassa - ci sono anche i mancati introiti dello sponsor Digitalbits - che avrebbero dovuto essere colmate, appunto, attraverso il mercato".

