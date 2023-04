Lautaro e la notizia più importante per l’Inter. Il boato di San Siro e la missione del Toro

Dopo un digiuno durato un mese e mezzo, Lautaro Martinez è tornato al gol

Gianni Pampinella Redattore

Dopo un digiuno durato un mese e mezzo, Lautaro Martinez è tornato al gol. Il Toro attraversava uno dei quei periodi in cui gli riesce poco o niente, ma contro il Benfica è scoccata la scintilla. Prestazione totale con assist per l'1-0 di Barella e poi è arrivato il gol scaccia ansia. "Facile nella realizzazione ma incredibilmente importante per il futuro dell’Inter. Perché adesso si entra nella fase più delicata della stagione, perché ora bisogna tirar fuori tutte le energie rimaste per inseguire tutti gli obiettivi. C’è un posto in Champions da assicurarsi tramite il campionato, oltre a una Champions League da provare a vivere fino in fondo", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Il ritrovato Lautaro diventa la notizia più importante della serata per l’Inter e per Simone Inzaghi, in vista di un rush finale che vede l’Inter impegnata anche nella caccia alla finale di Coppa Italia. Tutto aperto, tutto possibile. E con un Lautaro in più: tornasse quello di inizio anno, il cammino dell’Inter davvero non avrebbe limiti".

"La rete del Toro ha avuto un effetto magico a San Siro. Il Meazza, di colpo, si è illuminato come fosse Natale, con 75 mila lucine accese sugli spalti, ondeggianti e festanti. Perché quel colpo di piatto a pochi metri dalla porta ha di fatto sigillato la qualificazione, riportando l’Inter a rigiocarsi una semifinale di Champions tredici anni dopo l’ultima volta. E allora non può essere un caso che Lautaro si sia sbloccato proprio sotto gli occhi del mito Diego Milito, a bordo campo nei nuovi panni di commentatore tv e felice come se la vittoria portasse anche la sua firma".

"Ora Lautaro ha la maturità giusta per prendersi l’Inter sulle spalle e riportarla sul tetto d’Europa. L’aurea di campione del mondo può contagiare i compagni e illuminare la strada fino a Istanbul". Sarà questa la missione più importante per l'argentino da quando veste la maglia nerazzurra, riportare l'Inter in finale di Champions League.

