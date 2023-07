In UK – Chelsea, rifiutata offerta Inter per Lukaku: servono 45 mln. C’è anche la Juve

Romelu Lukaku rimane la priorità dell'Inter: il club nerazzurro vuole riportare l'attaccante belga a Milano, e sta cercando la soluzione per convincere il Chelsea. Un'impresa non semplice, dal momento che i Blues hanno chiarito fin da subito che non avrebbero trattato sulla base di un altro prestito, ma che avrebbero parlato solamente di un trasferimento a titolo definitivo. Tutto questo nonostante la ferma volontà del giocatore di rimanere in Italia.