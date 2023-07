Lukaku, no a tutti per l’Inter. L’affare si farà: il 16 luglio Romelu sarà ad Appiano Gentile

L'Inter sta lavorando duramente per cercare di riportare Lukaku a Milano. Il giocatore, in ogni caso, non si presenterà al raduno del Chelsea che chiede all'Inter l'obbligo di riscatto o l'acquisto a titolo definitivo. Il club nerazzurro aspetta i soldi della cessione di Onana per poter affondare nella trattativa.

"È come se tutte le parti in causa, per la prima volta, avessero preso coscienza che non ci può essere altro finale che il ritorno di Lukaku all’Inter. L’architrave su cui poggia tutto è la ferrea volontà di Romelu di restare in nerazzurro. Volontà che il giocatore ha riconfermato proprio ieri attraverso il suo avvocato, passaggio che è stato necessario sia per rifiutare la corte dell’Al Hilal ma anche per respingere i sondaggi di altri club europei, che pure ci sono stati nelle ultime settimane. Lukaku vuole l’Inter e l’avrà, Inzaghi vuole Lukaku e l’avrà", spiega La Gazzetta dello Sport.